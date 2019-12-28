Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
28.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:38
Rus Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan donanmanın Karadeniz Filosuna bağlı 151 borda numaralı "Azov" isimli askeri gemi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Kaynak: AA