Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

28.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:38
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait askeri gemi 'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan donanmanın Karadeniz Filosuna bağlı 151 borda numaralı "Azov" isimli askeri gemi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.


Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: AA
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