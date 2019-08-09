Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait bir kargo gemisiyle römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait bir kargo gemisiyle römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu'na bağlı "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi ile "MB-304" borda numaralı römorkör saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyreden gemi ve römorköre sahil güvenlik botu eşlik etti.