Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

09.08.2019 18:46

Rus donanmasına ait bir kargo gemisiyle römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması Karadeniz Filosu'na bağlı "Dvinitsa-50" isimli askeri kargo gemisi ile "MB-304" borda numaralı römorkör saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyreden gemi ve römorköre sahil güvenlik botu eşlik etti.

Kaynak: AA