Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Rus donanmasına ait gemi, Sahil Güvenlik unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait gemi, Sahil Güvenlik unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren, 913 borda numaralı "Kovrovets" isimli açık deniz mayın tarama gemisi, Marmara Denizi'ne doğru ilerledi.

Sahil güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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