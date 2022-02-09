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Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

AA, Sefa Mutlu - Güncel
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Rus askeri gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 3 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait 3 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 17 borda numaralı "Pyotr Morgunov", 12 borda numaralı "Olenegorskiy Gorniak" ve 16 borda numaralı "Georgiy Pobedonosets", saat 20.30 civarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Karadeniz yönüne seyrini sürdüren gemilere Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Gemi, Rus, Güncel, Haberler

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