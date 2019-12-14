Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemilerinin Çanakkale Boğazı geçişinden görüntüler Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE (AA) – Rus Donanması'na ait iki askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus askeri gemilerinin Çanakkale Boğazı geçişinden görüntüler Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE (AA) – Rus Donanması'na ait iki askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden gelerek, boğaza giren donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı "Orsk" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli iki askeri gemi, saat 14.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
Boğaz geçişini tamamlayan Rus gemileri, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.