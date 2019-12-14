Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait iki askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
14.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:48
Rus Donanması'na ait iki askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden gelerek, boğaza giren donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı "Orsk" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli iki askeri gemi, saat 14.15 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
Boğaz geçişini tamamlayan Rus gemileri, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Kaynak: AA