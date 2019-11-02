Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait askeri gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

02.11.2019 14:10
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait askeri gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan MB-304 borda numaralı askeri römorkörünün çektiği 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets' adlı askeri gemi ile Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: AA
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