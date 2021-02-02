Rus aşısı Sputnik V'nin ilk partisi Macaristan'a ulaştı

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisinin Macaristan'a ulaştığını söyledi.

Müller, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk partide 40 bin doz Sputnik V aşısının ülkeye ulaştığını ve bununla 20 bin kişinin aşısının yapılacağını söyledi.

Müller, Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında ülkeye toplamda 2 milyon doz Sputnik V aşısının geleceğini ifade etti.

Macaristan'da bugüne kadar 5 aşının kullanımına onay verildiğini hatırlatan Müller, hükümetin toplamda 19,7 milyon doz aşı alımı anlaşması yaptığını kaydetti.

Macaristan'da Sputnik V'nin kullanımına 21 Ocak'ta onay verilmişti.

Ülkede son 24 saatte 578 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 369 bin 288'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78 artışla 12 bin 656'ya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz