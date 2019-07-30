Rus Arkadaşlık Sitelerinde Karşılaşabileceğiniz En Tuhaf 25 Tip

Rus sevgili bulmak çoğu Türk erkeğinin hayallerinde olduğundan Moskova ile vizeler kaldırıldığında adeta yurtta bir bayram havası yaşanmıştı. Rus arkadaşlık sitelerinde, Rus gelinler aranmaya başlanmıştı. Hatta Rus erkeklerinin de yakışıklı olduğu Türkiye'deki kadınlar tarafından bir antitez olarak ortaya atılmıştı. Baktık merak ettik "Rus sitelerinde nasıl insanlar var?". Orası Victoria'nın gizlediği sırrını biliyor mu diye araştırdık ama karşımıza komik fotoğraflar çıktı a dostlar.

Rus arkadaşlık sitelerinde karşılaşabileceğiniz garip tipler

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Kynk: www.sadanduseless.com/2013/11/russian-dating-sites/