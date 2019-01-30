Rus-Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı Gaün'de Temaslarda Bulundu

Rus-Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sultan Tawfiq Talabuorabi, Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) temaslarda bulundu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 107 farklı ülkeden 4 binin üzerinde öğrencisi bulunan üniversite, Arap Üniversiteleri Birliği ile işbirliğini arttırmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir ile Ürdün'e gitmişti. Ardından, Rus-Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sultan Tawfiq Talabuorabi, Gaziantep'e geldi.

Dört gün GAÜN'ün çeşitli birimlerinde incelemelerde bulunacak olan Sultan Tawfiq Talabuorabi, Rektör Gür'ü makamında ziyaret etti.

Prof. Dr. Talabuorabi, daha sonra senato toplantısına katıldı.

Talabuorabi, GAÜN'ün uluslararası geçerliliği olan bir üniversite olduğunu ifade ederek, daha çok tanıtılması ve bunun için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Talabuorabi, "Bir konsorsiyum oluşturup, belirleyeceğimiz yol haritasıyla iş birliği yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Önceki dönem Arap Üniversiteleri Birliği Başkanı da olan Talabuorabi, Arap Üniversiteleri Birliğinin 360 üniversitenin iş birliğiyle oluşan, bünyesinde dünyanın en iyilerinin de bulunduğu önemli üniversiteleri barındırdığını kaydederek, "Birlik olarak Türkiye'den de üniversitelerle iş birliği halindeyiz. Gaziantep Üniversitesi de çok önemli bir üniversite. Yapacağımız iş birliğinin hem GAÜN, hem birliğimiz için son derece önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Talabuorabi, Rus-Arap Üniversiteleri Birliğinin 40 Arap, 40 da Rus üniversitesi arasındaki iş birliğiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür de üniversite olarak Ortadoğu'ya mutlaka açılmaları gerekliliğine işaret ederek, "Orada ABD, Rusya, İngiltere, yani aklınıza gelen tüm ülkelerin üniversiteleri var ama, bizim ilişkilerimiz çok zayıf. Bu birlikte gerçekten çok güçlü ülkeler var ve müfredatları da bizim müfredatlarımıza çok yakın. Sizden ricam o üniversitelerin yöneticisi olduğunuz bölümlerini inceleyin. İş birliği yapabileceğimiz alanları belirleyin ve gerekli adımları atalım. Çünkü, biz GAÜN olarak yüzümüz sadece batıya dönük kalamayız. Biz bir dünya üniversitesiyiz ve Arap dünyasıyla da eğitim alanında iş birliği yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA