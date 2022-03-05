Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda görme engelliler için akıllı baston kampanyası

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında görme engellilere akıllı baston desteği sağlamak için kampanya düzenlendi.

Rotary Runatolia Projesi Ana Komite Başkanı Azize Kalkavan, etkinlik kapsamında gençler tarafından tasarlanan "WeWalk" isimli akıllı baston yardımı yapılacağını bildirdi.

Yardım kampanyasına çok sayıda iyiliksever insanın katıldığını ve maratondan 5 gün önce hedeflenen 700 bin liraya ulaşıldığını dile getiren Kalkavan, 200 görme engelliye baston dağıtacaklarını belirtti.

Veteran milli atletler 80 yaşındaki Çiçek ve eşi 85 yaşındaki Oktay Şensoy da görme engelli bireylere akıllı baston desteği sağlamak için koşacak.

Uzun mesafe koşucusu Balkan rekortmeni Oktay Şensoy spor çalışmalarında iyilik hareketlerine ve yardım organizasyonlarına da katıldıklarını söyledi.

Maraton kapsamında görme engelli bireylere akıllı baston hediye edilmek için yardım kampanyası düzenlendiğini öğrendiklerini dile getiren Şensoy, "69 yıl boyunca atletizme gönül vermiş biri olarak bu projede yer almak beni çok mutlu etti." dedi.

Yaklaşık 3 yıldır görme engelli bir sporcuyu antrenörlük yaptığını belirten Şensoy, bu nedenle projenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Kısa mesafe koşucusu Balkan rekortmeni Çiçek Şensoy da böyle bir etkinlikte yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Maraton kapsamında yarın 10 bin, 21 bin, 42 bin metre koşuları gerçekleştirilecek.