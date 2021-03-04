Red Bull Challengers Runatolia'da şehre izini bırakacak
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Red Bull Challengers Runatolia'da şehre izini bırakacak

04.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:42
Red Bull Challengers Runatolia'da şehre izini bırakacak

Türkiye'nin en önemli maratonlarından Runatolia Maratonu 7 Mart 2021 Pazar günü Antalya'da koşulacak.

Türkiye'nin en önemli maratonlarından Runatolia Maratonu 7 Mart 2021 Pazar günü Antalya'da koşulacak. Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek organizasyona 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporsever katılacak. Sezonun ilk maratonu olarak görülen Runanatolia'da Red Bull Challengers üyeleri de şehre izini bırakmak için ilk adımlarını atacak.

Türkiye'nin en önemli maratonlarından biri olan Runatolia Maratonu bu yıl 16. kez Antalya'da düzenlenecek. 3 günlük bir festivalin son gününde gerçekleştirilecek Runatolia Maratonu 7 Mart Pazar günü, 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla Konyaaltı Caddesi'nden başlayacak. Sezonun ilk koşu organizasyonu olan Runatolia Maratonu'na Red Bull Challengers üyeleri de katılacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Red Bull Challengers üyeleri şehre izini bırakmak için ilk adımlarını atacak.

Red Bull Challengers üyeleri Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, Ankarunning, No Reason Co., Karşıyaka One Team'in yer alacağı, maraton, yarı maraton, 10 km. ve takımlar koşularının yapılacağı Runatolia Maratonu AKM önünden başlayacak ve yine aynı noktada tamamlanacak.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine sürekli meydan okumaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Eda Topcu

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