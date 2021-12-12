Runatik İzmir'de düzenlendi

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

FANATİK'in 'Herkes Buraya, Runatik'le Koşmaya' sloganıyla düzenlediği 'Runatik' etkinliği İstanbul'un ardından, İzmir'de gerçekleştirildi. Bu sabah Bostanlı sahilinde bir araya gelen sporseverler, yeni haftaya zinde kalarak hazırlandı.

Antrenmana katılanlardan Dilek Güller de, "Yaklaşık 4 yıldır Karşıyaka One Team ile birlikte koşuyorum. Hemşireyim ve uzun süreli nöbetlerim oluyor. İş yoğunluğunu ve stresini koşarak atıyorum. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor" diye konuştu.