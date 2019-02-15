Rumlar Vatandaşlık Satışı ile 6 Milyar 600 Milyon Euro Gelir Elde Etti

KIBRIS Rum yönetiminin 'yatırıma dayalı vatandaşlık' çerçevesinde son beş yıl içerisinde toplam bin 864 'iş insanına' verdiği vatandaşlıktan 6 milyar 600 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi.

Rum medyasının geniş şekilde verdiği haberlere göre; vatandaşlık satışından elde edilen gelir son üç yılda yüzde 13 artış gösterdi. Fileleftheros gazetesi, vatandaşlık satışından elde edilen gelirin, Gayrı Safi Milli Hasıla'nın yüzde 1,2'lik kısmını teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani Avrupa Birliği vatandaşlığı alanlarda birinci sırada Ruslar; ikinci sırada da Çinliler olduğuna işaret etti.

YENİ ŞARTLAR

Bu arada Güney Kıbrıs yönetimi, Avrupa Birliği'nin baskıları üzerine vatandaşlığa 'yeni kriterler' getirdi. Buna göre; vatandaşlık başvurusu yapan kişiler, 'Schengen' vizesi sahibi, başka bir AB üyesi ülkeye vatandaşlık başvurusu yapmamış olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapmadan en az altı ay önceden Güney Kıbrıs'ta oturma izni almış olmaları, yaptıkları yatırımın dışında belirli hayır kurumlarına bağışta bulunmaları, yaptıkları yatırımı veya satın aldıkları evi beş yıl içerisinde satamamaları gerekiyor.

AB'DEN SERT ELEŞTİRİ: ENDİŞE VERİCİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin vatandaşlık vermesi AP'de de tartışma konusu oldu. Rumların verdiği tartışmalı vatandaşlıklarla ilgili açıklama yapan Portekizli Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ana Gomez, AB vatandaşlığı verilmesini, "giderek endişe verici bir hal almaya başladı" diye değerlendirdi. Gomez, "Vatandaşlıklar etik dışı, çarpık ve endişe verici" dedi. Gomez, AB vatandaşlığı alan işadamlarının zenginliklerinin incelenmesi gerektiğini savundu.

ESAD'A DA VATANDAŞLIK VERDİLER

Rumlardan, AB pasaportu alanlar arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2016'da Ukrayna tarafından kamulaştırılan ve Londra Mahkemesi'nin 2,5 milyar Euro'luk mal varlığını dondurduğu PrivatBank'ın kurucu ve işbirlikçileri Gennady Bogolyubov, Igor Kolomoisly, 2007'de ABD vatandaşlığı reddedilen Oleg Deripaska ve Rami Makhlouf da var. - Karahasan

Kaynak: DHA