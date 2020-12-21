Rumlar tarafından katledilen 14 Kıbrıs Türk çocuk, 46 yıl sonra toprağa verilecek
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Rumlar tarafından katledilen 14 Kıbrıs Türk çocuk, 46 yıl sonra toprağa verilecek

21.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:17
Rumlar tarafından katledilen 14 Kıbrıs Türk çocuk, 46 yıl sonra toprağa verilecek

Kıbrıs'ta 1974'te Rumların terör örgütü EOKA-B'ciler tarafından Muratağa-Sandallar'da katledilen 7'si kız, 7'si erkek 14 çocuk 46 yıl sonra toprağa verilecek.

Kıbrıs'ta 1974'te Rumların terör örgütü EOKA-B'ciler tarafından Muratağa-Sandallar'da katledilen 7'si kız, 7'si erkek 14 çocuk 46 yıl sonra toprağa verilecek.

Kıbrıs'ta Türklere karşı soykırım hareketi başlatan Rumlar, 1974 yılında Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde, 126 Kıbrıslı Türkü katlederek çukurlara gömdü. Öldürülenler arasında 4 aylık bebekler de vardı. Rumların katliamlarını araştıran Kayıplar Komitesi de, Muratağa bölgesinde 1 yıl boyunca araştırma yaptı. Araştırmalar sonucunda üç farklı bölgede 89 Kıbrıs Türkü'nün kemiklerine ulaşıldı. Kemikler üzerinde yapılan çalışmalarda, 14 Kıbrıs Türk çocuğun kimlikleri belirlendi. Kıbrıs'ta 1974'te Rumların terör örgütü EOKA-B'ciler tarafından Muratağa-Sandallar'da katledilen 7'si kız, 7'si erkek 14 çocuk 46 yıl sonra toprağa verilecek. 1974'te EOKA-B tarafından öldürülen en küçüğü 6 aylık olan çocuklar için Cumartesi günü Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde askeri tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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