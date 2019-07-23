Rumlar, Larnaka'ya inmeyen THY uçağının direkt uçuşunu engelledi

RUM Sivil Havacılık birimi, İstanbul-Amman seferini gerçekleştirirken uçaktaki 11 aylık bebeğin rahatsızlanması nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan THY uçağını Rum tarafına indirmeye çalıştı.

Olay, bu sabah 02: 00 sularında meydana geldi. THY Airbus A321 uçağı Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak, Kıbrıs üzerinden geçerken bir yolcuğunun 11 aylık bebeği rahatsızlandı. Bunun üzerine uçak, KKTC Ercan Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

'LARNAKA'YA İNİN'

Rum medyasının haberine göre; Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda yer alan uçak 'acil iniş' çağrısı yaptı. Rum Sivil Havacılık birimi uçakla temasa geçti. Rumlar, uçağı Güney Kıbrıs'taki Larnaka Havaalanı'na yönlendirmek için iniş izni verdi. Bu sırada Ercan kontrol kulesi araya girdi. THY pilotları Rumların, 'Larnaka'ya inin' çağrısına olumsuz cevap verdi. Uçak, iniş yapmak için Ercan'a yöneldi.

RUMLAR, ÜRDÜN MAKAMLARIYLA TEMASA GEÇTİ

Rumlar da, Larnaka'ya inmemesi üzerine uçağı izlemeye aldı. Rahatsızlanan 11 aylık bebek Ercan'da indirildikten sonra uçak pilotu, Ercan'dan Amman'a direkt uçuş rotası deklere etti. Bunun üzerine Rum Hava Trafik Kontrol birimi, Rum hükümet yetkililerinin onayıyla, direkt uçuşun gerçekleşmemesi adına bölge ülkeler ve Ürdün makamlarıyla temasa geçti.

Ürdün Sivil Havacılık birimi, Rumların baskısı üzerine uçağın, Ercan'dan doğrudan uçuşunu kabul etmedi. Bunun üzerine uçak Antalya Havaalanı'na yöneldi. Uçak Antalya'ya inmiş gibi yeniden uçuş rotası çıkardı ve 22 bin feet yükseklikte tur attıktan sonra Amman'a gitti.

Kaynak: DHA