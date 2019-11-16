Rumlar, KKTC bayrağı yaktı (3)

16.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 16.11.2019 23:34

CUMHURBAŞKANI AKINCI: KINIYORUM, ENDİŞE VERİCİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Güney Kıbrıs'ta ırkçı, faşist ELAM'cılar tarafından KKTC bayrağı yakılmasını kınıyorum" dedi.Yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, "Güney Kıbrıs'ta ırkçı, faşist ELAM'cılar tarafından KKTC bayrağı yakılmasını kınıyorum. Kıbrıs'ın eşit ortağı Kıbrıslı Türklere ve sembollerine tahammülü ve saygısı olmayan bu örgütün sık sık tekrarladığı yanlışlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Nefret söylemini aşarak nefret eylemine geçen ELAM'ın siyaseten beslendiği düşmanlığa hizmet ettiği açıktır. Kıbrıs'ın geçmişini acılarla dolduran böylesi nefret ve şiddet eylemlerinden hala ders çıkarılmaması endişe vericidir. Ada'mızın ihtiyacı gencecik insanların yürekleriyle zihinlerini nefretle doldurmak değildir. Nefret hem Kıbrıs hem de insanlık için ağır bir yüktür. Doğru olan, nefret yükünü çoğaltmak değil, o yükten bir an önce kurtulmaktır. Akdoğan'daki ilkokuldan Türk bayrağını alıp kaçan Rum çocuğun ailesinin, çocuklarının yanlışını anlayıp pişman olduğunu belirterek Kıbrıs Türk halkından özür dileyerek yapılan yanlışa karşı attıkları doğru adım, örnek alınması gereken bir davranıştı. ELAM faşistlerinin bu yanlış davranışına karşı doğru seslerin öncelikle Rum toplumundan çıkmasını beklediğimizi belirtmek isterim. Toplumların ortak değer ve sembollerine saygının esas olacağı bir Kıbrıs için, nefret söylemi ve nefret eylemlerine yer olmamalıdır. Bunun için ihtiyaç kötü örnekler değil, doğru ve iyi örneklerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA