Rumlar, doğu akdeniz'i izlemek için israil'den 4 iha aldı

Rumlar, doğu akdeniz'i izlemek için israil'den 4 iha aldı

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını takip etmek amacıyla İsrail'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın aldı.

04.10.2019 15:58
Rumlar, doğu akdeniz'i izlemek için israil'den 4 iha aldı

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını takip etmek amacıyla İsrail'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın aldı. Rum basını, alınan İHA'larla, Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinin izleneceğini yazdı.

İnsansız hava araçlarının, arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılacağı belirtildi. Türkiye, dün Yavuz Sondaj gemisini, Rumların hak iddia ettiği 7'nci parsele göndermişti.

Kaynak: DHA
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