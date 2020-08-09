Rumkale'ye Türkiye'nin en büyük cam terası yapılacak Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Fırat Nehri'yle Merzimen Çayı'nın birleştiği noktada yer alan ve önemli anıt eserlere ev sahipliği yapan Rumkale için doğa ile uyumlu cam teras yapılacak.

Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Fırat Nehri'yle Merzimen Çayı'nın birleştiği noktada yer alan ve önemli anıt eserlere ev sahipliği yapan Rumkale için doğa ile uyumlu cam teras yapılacak.

Gaziantep'in doğa, tarih ve inanç turizmi açısından 5 antik kent arasında önemli bir cazibe merkezi olan Rumkale'de, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye'nin en büyük cam terası yapılacak. Cam Teras projesi ile hem ziyaretçiler için görsel bir şölen sunulacak hem de arkeolojik değerlere sahip bölgeler rahatlıkla misafirlerce keşfedilebilecek. Bu doğrultuda hayata geçirilecek proje için Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teknik ekibiyle Rumkale'de incelemelerde bulundu, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Cam Teras için 12 bin 441 metrekare olarak seçilen proje alanının içerisinde 327 metrekare cam teras yer alırken, bunun yanı sıra 225 metrekare tek katlı restoran, bilet satış gişesi, 7 adet 25 metrekare büyüklüğünde yöresel ürün satış üniteleri, 60 binek araç, 9 adet otobüs ve minibüs olmak üzere 69 araç kapasiteli otopark ve mescit bulunacak.

"Rumkale'yi dünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz"

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te 5 antik kentin bulunduğunu anımsatarak, "Bunların en güzelleri arasında Rumkale bulunuyor. Dünya tarihine baktığımızda her medeniyet burada, büyük işler yapmış. Güzel bir manzara ve büyük bir doğa var karşımızda. Rumkale bize büyük bir heyecan ve umut veriyor. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başkanlığında yapmış olduğumuz toplantılarda 'Rumkale'nin cazibesini nasıl arttırabiliriz' başlıklı görüşmelerde bulunduk. Bunun sonucunda Rumkale'de geçen yıl sahil düzenlemesi yaptık. Bizim bu bölge ile ilgili çok özel düşüncelerimiz var. Rumkale'yi dünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü bu güzellik dünyanın hiçbir yerinde yok. O nedenle Rumkale'ye yapacağımız cam teras için şu anda sit alanı ile ilgili bütün kararlar alındı ve bunun sonucunda Türkiye'deki en büyük cam terası Rumkale'ye yapacağız. Cam teras projesi hayata geçirildiğinde ise insanlarımız gelip bu mekanda menengiç kahvelerini içebilecek" dedi.

"Cam terasın mimarisi doğa ile uyumlu olacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yarım kalan restorasyonlara devam edildiğini belirterek, "Rumkale'yi tepeden görecek cam teras projemiz var. Mimarisi doğayla uyumlu. Uzmanların kontrolünde yapılan bir cam terasımız olacak. İhale süreci başlatılıp bu senenin sonuna kadar tamamlanmış olacak. Gelecek sene insanlar buraya geldiğinde Türkiye'nin en güzel ve en büyük Cam Terası'nı görecekler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA