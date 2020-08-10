Rumkale'ye Türkiye'nin en büyük cam Teras'ı yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rumkale'ye Türkiye'nin en büyük cam Teras'ı yapılacak

Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Gazi şehirde Fırat Nehri'yle Merzimen Çayı'nın birleştiği noktada yer alan ve önemli anıt eserlere ev sahipliği yapan Rumkale için doğa ile uyumlu Cam Teras yapılacak.

Rumkale'ye Türkiye'nin en büyük cam Teras'ı yapılacak
10.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:17

Gaziantep'in doğa, tarih ve inanç turizmi açısından 5 antik kent arasında önemli bir cazibe merkezi olan Rumkale'de Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Türkiye'nin en büyük Cam Teras'ı yapılacak. Cam Teras projesi ile hem ziyaretçiler için görsel bir şölen sunulacak hem de arkeolojik değerlere sahip bölgeler rahatlıkla misafirlerce keşfedilebilecek. Bu doğrultuda hayata geçirilecek proje için Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teknik ekibiyle Rumkale'de incelemelerde bulundu, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Cam Teras için 12 bin 441 metrekare olarak seçilen proje alanının içerisinde; 327 metrekare Cam teras yer alırken bunun yanı sıra 225 metrekare tek katlı restoran, bilet satış gişesi, 7 Adet 25 metrekare büyüklüğünde yöresel ürün satış üniteleri, 60 binek araç, 9 adet otobüs ve minibüs olmak üzere 69 araç kapasiteli otopark ve mescit bulunacak.

ŞAHİN: RUMKALE'Yİ DÜNYANIN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te 5 antik kentin bulunduğunu anımsatarak, "Bunların en güzellerinin arasında Rumkale bulunuyor. Dünya tarihine baktığımızda her medeniyet burada, büyük işler yapmış. Güzel bir manzara ve büyük bir doğa var karşımızda. Rumkale bize büyük bir heyecan ve umut veriyor. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başkanlığında yapmış olduğumuz toplantılarda 'Rumkale'nin cazibesini nasıl arttırabiliriz' başlıklı görüşmelerde bulunduk. Bunun sonucunda Rumkale'de geçen yıl sahil düzenlemesi yaptık. Bizim bu bölge ile ilgili çok özel düşüncelerimiz var. Rumkale'yi dünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü bu güzellik dünyanın hiçbir yerinde yok. O nedenle Rumkale'ye yapacağımız Cam Teras için şu anda sit alanı ile ilgili bütün kararlar alındı ve bunun sonucunda Türkiye'deki en büyük Cam Teras'ı Rumkale'ye yapacağız. Cam Teras projesi hayata geçirildiğinde ise insanlarımız gelip bu mekanda menengiç kahvelerini içebilecek" dedi.

VALİ GÜL: CAM TERAS'IN MİMARİSİ DOĞA İLE UYUMLU OLACAK

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yarım kalan restorasyonlara devam edildiğini belirterek, "Rumkale'yi tepeden görecek cam teras projemiz var. Mimarisi doğayla uyumlu. Uzmanların kontrolünde yapılan bir cam terasımız olacak. İhale süreci başlatılıp bu senenin sonuna kadar tamamlanmış olacak. Gelecek sene insanlar buraya geldiğinde Türkiye'nin en güzel ve en büyük Cam Terası'nı görecekler" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler 3. Sayfa
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi Magazin
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı
Miras yüzünden çıkan kavgada oğul, babasını bıçakladı
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Aylin Nazlıaka Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Beren Saat Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Caner Erkin Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Çocuk Lübnan Otobüs
Şu an buradasınız: Rumkale'ye Türkiye'nin en büyük cam Teras'ı yapılacak - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 09:17:43. #1.14#
title