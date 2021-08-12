Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı
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Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı

Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali" için geri sayım başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali" için geri sayım başladı. 26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek festivalde Dragon Bot, Yüzme Yarışı ve Su Topu Müsabakaları yapılacak. Yarışmacıların başvuruları www.rumkalefest.org adresinden kabul edilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından su sporları festivaliyle 4'üncü kez taçlanacak Fırat'ın incisi Rumkale, yine uluslararası ve ulusal alanda gündemin ilk sıralarında yerini alacak. Tarihi Rumkale, Su Sporları Festivali çok sayıda yerli katılımcıya ev sahipliği yapacak. Dragon bot yarışmasında derece alan birinci takıma 20 bin, ikinci takıma 17 bin 500 üçüncü takıma ise 15 bin lira para ödülü verilecek. Dragon bot yarışları için 17 kişilik takım oluşturulma şartı aranacak. Tüm ekipman ve eğitim Büyükşehir Belediyesince karşılanacak. Başvurusu onay alan her bir takım için 15 gün içerisinde 5 antrenman hakkı tanınacak. Antrenmanlar 5 Eylül ile 20 Eylül arasında organize edilecek.

Su topu, açık yüzme, dragon bot yarışlarının yanı sıra dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard ve flyboard ile dikkatleri üzerinde toplayacak olan festivale yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. "Rumkale Su Sporları Festivali" için sporcuların kayıtları devam ediyor. - GAZİANTEP

Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı
Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı
Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı
Rumkale su sporları festivali için geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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