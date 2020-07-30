Rumkale eski hareketli günlerine kavuşuyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarihinin en sakin günlerini yaşayan Fırat'ın incisi tarihi Rumkale, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarihinin en sakin günlerini yaşayan Fırat'ın incisi tarihi Rumkale, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında bulunan Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği bölgede, üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa harikası bir yerde bulunuyor.

Kovid-19 sürecinde sessizliğe bürünen, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi listesinde yer alan Rumkale, eski hareketli günlerine tekrar kavuşuyor.

Kale ve çevresi, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıların yanı sıra Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tekne turlarıyla da bölgenin güzelliklerini keşfeden turistler, bölgede güzel vakit geçiriyor.

Bölgede 20 yıldır tekne kaptanlığı yapan Erdal Kılınç, AA muhabirine, pandemi sürecinde zor günler geçirdiklerini, normalleşme sayesinde yeniden bölgenin hareketlenmeye başladığını söyledi.

Rumkale'deki çalışmaların ve çevresindeki bazı gerekli düzenlemelerin tamamlanmasını beklediklerini anlatan Kılınç, "Üç ay boyunca çok sıkıntı çektik ve hiçbir iş yapamadık maalesef. Çok şükür şimdi turistler geliyor. İnşallah hastalık belası bittikten sonra daha da güzel olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in burada emekleri var. Bizim buradaki sıkıntılarımızı gidermeye çalışıyor kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Çelik de normalleşme sürecine gidilmesiyle doğal güzellikleri gezmeye başladıklarını belirtti.

Rumkale'yi çok beğendiklerini ve sıklıkla bölgeyi ziyaret ettiklerini aktaran Çelik, "Her şey gayet güzel, ailemizle birlikte geziyoruz, eğleniyoruz. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Rumkale'miz her tarafı sularla çevrili. O kadar güzel bir ortam var ki. Burası iyi ki gelmişim diyeceğiniz bir yer. Çok rahatlıkla gelebilirsiniz herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelin-damatlar da ilgi gösteriyor

Düğünlerinin ardından Rumkale'yi gezen damat İbrahim Deniz de yasakların kalkmasının ardından düğün yaptıklarını kaydederek, "Bu mutlu günümüzü Rumkale'de geçirdik. Fotoğraflarımızı burada çektirdik. Bütün evlenenlere burayı tavsiye ederim." diye konuştu.

Gelin Zeliha Deniz de mutlu günlerini çok güzel bir ortamda geçirme fırsatı bulduklarını belirterek, herkesi Rumkale'yi gezmeye davet etti.

Kaynak: AA