Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılamayacak
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Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılamayacak

Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılamayacak
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, sakatlığı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan çekildi.

Kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, sakatlığı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan çekildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Rumen tenisçi, baldırındaki sakatlık dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacak.

2019'da şampiyonluğa ulaştığı Wimbledon'da bu yıl oynayabilmek için elinden geleni yaptığını belirten Halep, "Sakatlığımı tam olarak atlatamadım. Turnuvadan çekilmek zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da mücadele edememişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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