Rumen tenisçi Halep, Tokyo 2020'den çekildi
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Rumen tenisçi Halep, Tokyo 2020'den çekildi

Rumen tenisçi Halep, Tokyo 2020'den çekildi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.

Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.

Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Halep de eklendi.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Halep, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bana Romanya'yı temsil etmekten fazla gurur veremez. Ne yazık ki baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor. Bu yüzden olimpiyatlardan çekilmeye karar verdim. Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından olimpiyatlara da katılamamak, hazmetmesi zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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