Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi
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Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

10.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:10
Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi.

Petrescu, Kayseri Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir takım çalıştıracağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

İlk teklifin geldiği günden itibaren Kayserispor'u takip ettiğini aktaran Petrescu, "Şu an Kayserispor'u Süper Lig'de tutmayı dört gözle bekliyorum. Son iki haftadır başkanla iletişim içerisindeyim. Tabii ki dünkü maçı da izledim. Sonuçtan da çok mutluyum açıkçası" diye konuştu.

Petrescu, son olarak ülkesinde CFR Cluj'da görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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