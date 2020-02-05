RUMELİSİAD üyelerine patent eğitimi

05.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:06

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, toplumu ve üyelerini bilinçlendirme hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği RUMELİSİAD Akademi faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Akademi çalışmaları kapsamında Bilen Patent Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kocakuşak, RUMELİSİAD üyeleri ile bir araya geldi. Rumeli Konağı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kocakuşak, 'Buluş ve Patent' konulu bir sunum yaptı.

Marka, patent ve faydalı model işlem süreçleri, uluslararası patent işlem süreçleri, patent veri tabanları gibi birçok konu hakkında bilgiler veren Kocakuşak, "Hayatın her alanında fiziksel anlamda kolaylaştırıcı etkisi bulunan birçok şey patent konusu olabilir. Basit ama fiziki anlamda dünyamıza etki eden ve alanında tek olan çözümler için patent başvurusu yapılabilir" dedi.

Patent başvurusu için yapılması gerekenleri de aktaran Kocakuşak, bu konuda atılması gereken adımları ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Alanında uzman konuşmacılar

Düzenlenen eğitimlerin katılımcılara büyük katkılar sağladığını belirten RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova da, bu tür etkinliklerde konusunda uzman kişilerin farklı konularda bilgiler aktardığını söyledi. Kumova, eğitimlerin katılımcılar için oldukça faydalı olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar birbirinden farklı konularda eğitim ve seminerler düzenleyerek alanında uzman konuşmacıları üyelerimiz ile bir araya getirdik. Bu etkinliğimize üyelerimizin ilgisi oldukça fazla" diye konuştu. Kumova, ömür boyu eğitime büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, RUMELİSİAD üyelerini bilinçlendirme amaçlı bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler