RUMELİSİAD'tan sağlık çalışanlarına destek Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında Çekirge Devlet Hastanesine 470 adet yıkanılabilir tulum teslim edildiği bildirildi.

Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadale kapsamında Çekirge Devlet Hastanesine 470 adet yıkanılabilir tulum teslim edildiği bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, RUMELİSİAD, yeni tip koronavirüs salgınında büyük emekleri olan sağlık çalışanlarına destek vermeye devam ediyor. Dernek son olarak, Çekirge Devlet Hastanesine 470 adet yıkanılabilir tulum teslim etti ve Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine de destekte bulundu.

Dernek başkanı Ömer Kumova, Türkiyeyi de etkisi altına alan pandemi sürecinde dernek olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Kumova, sağlık çalışanlarının salgına karşı canla başla gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde biz de ailesini bile göremeyen sağlık çalışanlarına destek olma amacındayız. Son olarak Çekirge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarımız için 470 adet yıkanılabilir tulum teslim ettik. Bunun yanında Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine de destekte bulunduk. Hastanede kullanılan sarf malzemelerin tedariğine destek sağlarken, diğer taraftan 291 sağlık çalışanımızın ihtiyaçlarına katkıda bulunduk."

Kaynak: AA