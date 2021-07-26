RUMELİSİAD Girişim A.Ş.'de bayrak değişimi
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RUMELİSİAD Girişim A.Ş.'de bayrak değişimi

RUMELİSİAD Girişim A.Ş.'de bayrak değişimi
Bültenler - Haberler | Güncel

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD'ın üyelerinin katılımı ile kurulan RUMELİSİAD Girişim A.Ş. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye'deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD üyelerinin katılımı ile kurulan RUMELİSİAD Girişim A.Ş.'nin yeni başkanı Erhan Adalıer oldu.

RUMELİSİAD Girişim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu genel kurulda, mevcut Başkan Şahap Aktaş görevini Erhan Adalıer'e devretti.

Genel kurulun açılışında konuşan Aktaş, RUMELİSİAD Girişim A.Ş.'nin, derneğin uzun yıllar hayali olan vakıftan sonraki hedefi olduğunu söyledi. Bu oluşumla Türkiye için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirten Aktaş, "RUMELİSİAD Girişim A.Ş. ile Türkiye'de önemli bir açığı kapatacağız. Türkiye'de daha önce yapılmamış bir oluşumun içindeyiz. RUMELİSİAD'ın birlikteliğinden doğacak olan bir ticari atmosfer yaratıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızla fark yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Erhan Adalıer başkanlığındaki yeni yönetime başarılar dileyen Aktaş, yönetimin oldukça başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Birbirinden güzel projeleri hayata geçireceğiz

Yeni Başkan Erhan Adalıer de yeni dönemde de birbirinden güzel projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. RUMELİSİAD Girişim A.Ş'nin Türkiye ve Bursa için iyi bir rol model olduğunu ifade eden Adalıer, "Devraldığımızbayrağı en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümüzle çalışacağız. Hedeflerimizi büyüterek yol almaya devam edeceğiz. Üyelerimizin tecrübesi ve özverisi ile emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Bu başarı hepimizin olacak" diye konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu

Öte yandan, RUMELİSİAD Girişim A.Ş'nin Erhan Adalıer Başkanlığındaki yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Erhan Adalıer, Ozan Deveci, Ferdi Yılmaz, Hasan Öztürk, Halil Bedzeti, Yüksel Yalçın, Gökhan Molla.

Kaynak: Bültenler

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