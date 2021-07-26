Rumelili Ekrem Küçükçekmece'de hemşerileriyle buluştu
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Rumelili Ekrem Küçükçekmece'de hemşerileriyle buluştu

Rumelili Ekrem Küçükçekmece'de hemşerileriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Küçükçekmece'de Balkan müziğinin sevilen sesi Ekrem Pehlivan, sahne performansı ve sesiyle katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı.

Küçükçekmece'de Balkan müziğinin sevilen sesi Ekrem Pehlivan, sahne performansı ve sesiyle katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü gerçekleştirilen konsere Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği "Çekmecemde Sanat Var" konserleri kapsamında Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı'nda sahne alan Balkan müziğinin sevilen sesi Ekrem Pehlivan, sahne performansı ve sesiyle katılımcılara eğlenceli bir akşam yaşattı. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü gerçekleştirilen konsere Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Rumelili Ekrem, konserde, Rumeli'nin ve Balkanların yöresel şarkılarını icra ederek, katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Vatandaşlar, Ekrem'in söylediği şarkılarla alkışlarla ve yöresel oyunlarıyla eşlik etti.

"Balkanlara selam olsun"

Konseri izleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşların bayramını kutlayarak, "Tüm Balkanlardaki yurttaşlarımızı gönülden selamlıyorum. 54 yıldır Küçükçekmece'de ikamet eden bir kardeşiniz olarak nice bayramların barış içinde demokrasi ile gelmesini temenni ediyorum. Dayanışmamızı, güler yüzü ve sevgimizi birbirimizden esirgemeyelim. Sanatçımıza ve sizlere teşekkür ediyorum" sözleriyle seslendi. - İSTANBUL

Rumelili Ekrem Küçükçekmece'de hemşerileriyle buluştu
Rumelili Ekrem Küçükçekmece'de hemşerileriyle buluştu
Rumelili Ekrem Küçükçekmece'de hemşerileriyle buluştu
Rumelili Ekrem Küçükçekmece'de hemşerileriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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