Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni yapıldı

Sarıyer'de Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni gerçekleştirildi.

Sarıyer'de Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nın ray kaynatma töreni gerçekleştirildi.

Hattın Hisarüstü İstasyonu'nda gerçekleştirilen ray kaynatma törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Etkinlikte tünele inip ray kaynattıktan sonra açıklamalarda bulunan İmamoğlu, hattın 800 metre uzunluğunda ve yüzde 14'ü aşan bir eğime sahip olduğunu söyledi.

Füniküler hattının yurt dışından aldıkları aracın gelmesi ve deneme seferleri gibi çalışmaların bitmesi üzerine seferlere başlayacağını anlatan İmamoğlu, "Bu yılın sonuna doğru da inşallah hızlıca bu işleri toparlayıp vatandaşımızın hizmetine kavuşturacağız." diye konuştu.

"Anlama konusunda sorunun varsa bilmiyorum"

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından bir gazeteci, "Aşiyan'da İBB'ye ait arazide kendiniz için bir konut yaptırdığınız yönünde iddialar var, ne söyleyeceksiniz bu konuda?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine İmamoğlu, "Kendim için konut yapmam. Yok öyle bir iddia olmaz. Yani Aşiyan dediğiniz deniz kenarı zaten. Deniz kenarı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi arazileri, binaları vardır. Bu binaların kullanımları için kurum karar verir, bunun adı lojmandır, başka bir şeydir. Kendisi için birisi konut yapmaz. Böyle bir şey olmaz. Lojman yapar. Bu lojmanın nasıl yapıldığını da kamuoyuyla paylaşır. Gizli bir işimiz yok. Bazı inşaatlarımıza gece girmeye çalışan ajanslar, yan duvarına tırmanıp oradan görüntü almaya çalışan televizyonlar, böyle şeyler duyuyorum. O basına Allah akıl versin diyorum. Var olan büyükşehir belediyesinin binaları, yeni bir bina yapmak yok ama biz tarihi eserleri koruyoruz, binaları restore ediyoruz. Senin gibi basın mensuplarının bize soru sormasını, binanın duvarından tırmanıp, yan komşu binanın üstünden çıkıp kendi canını da tehlikeye atacak komik komik işlere başvurmasını istemiyoruz. Bize soru sorun biz cevap veririz. Zaten halkımızın bilgi alması gerektiği yerde de o bilgiyi veririz. Yaptığımız her şey kamu malı üzerindedir, kamuya aittir, kişiye ait değil." şeklinde cevap verdi.

Gazetecinin, "Sayın Başkan'ım bu soruyu mu komik buldunuz yoksa az önce bahsettiğiniz şeyleri mi?" demesi üzerine İmamoğlu, "Yok, bak yine anlayış konusunda sorun yaşıyorsun. Soruyu bulmadım, soruna 'Güzel bir soru sordun.' dedim. Diğer komik yorumları ve girişimleri komik buldum ama anlama konusunda sorunun varsa bilmiyorum, tamam." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu