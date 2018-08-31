Rumeli Üniversitesi Rektörü Salih Aynural, Adnan Oktar Soruşturması Kapmasında Görevden Alındı
Adnan Oktar ve ekibine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Rumeli Üniversitesi Rektörü Salih Aynural, görevden alındı.
Rumeli Üniversitesi Rektörü Salih Aynural, Adnan Oktar soruşturması kapmasında görevden alındı. Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenildi. Aynural'ın soruşturma dosyasında adı geçtiği öğrenildi.
ADNAN OKTAR SORUŞTURMASINDA GÖREVDEN ALINDI
Adnan Oktar Soruşturması gittikçe derinleşirken, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın soruşturmada adı geçtiği gerekçesiyle görevinden alındığı iddia edildi. Aynural'ın yerine kimin atandığının ise önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.