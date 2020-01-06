Rumeli Türkleri'ne genç başkan

06.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:01

Bursa'nın en aktif ve dinamik sivil toplum örgütlerinden olan Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yeni başkanını seçti.



Derneğin genel kurulu Kültürpark Göl bahçede yapıldı.



Tek aday ile girilen kongreye oyların tamamını alan İbrahim Toprak ve yönetim kurulu seçimden sonra tebrikleri kabul etti.



"Yeni dönemde Bursa'daki hemşehrilerimizin sorunlarını öncelikli ele alacağız" diyen Başkan İbrahim Toprak sözlerini şöyle sürdürdü: "Balkanlarda kan bağı bulunan akraba ve hemşehrilerimiz ile iletişimimizi daha aktif bir şekilde kesintisiz devam ettireceğiz. Geleneksel etkinlikleri devam ettireceğiz. Yenilerini gerçekleştireceğiz. Amacımız gönüllü çalışma yapan sivil toplum örgütü olarak, ülkemiz ve gönül coğrafyamızda yaşayan hemşehrilerimizin ve Balkanlarda yaşayan kardeşlerimiz adına alınabilecek en yüksek verimi elde etmektir. Bugüne kadar derneğimizde görev yapmış gerek başkanlarımıza gerekse yönetim kurulu arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleri başkanlığa layık gören kıymetli üyelerimiz ve büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.



Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "



Başkan Yardımcısı Kani Seyfullahoğlu, Osman Yüksel, Muhasip Mustafa Akpınar, Yönetim Kurulu Üyeleri; Zekir Seferler, Fettah Kurtuluş, Hüseyin Karabaki, Niyazi Eyüp, Ramazan Beşkardeş, Özcan Hoşgül



Ömer Şengezer, Erdinç Ertopuz, İsa Durmuş - BURSA

Kaynak: İHA