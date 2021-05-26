Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler kimdir? Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler nereli, soyadları ne?
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Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler kimdir? Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler nereli, soyadları ne?

Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler kimdir? Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler nereli, soyadları ne?
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Kına gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmez isimlerinde olan Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları oldu. Peki, Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler kimdir? Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler nereli, soyadları ne? izleyenler tarafından merak konusu oldu. Rumelili Orhan ve Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan'dır ve aslen Makedonyalıdır. 2007 senesinde profesyonel olarak müzik kariyerine adım atılan Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler kimdir, nereli?

Kına gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmez isimlerinde olan Rumelili Orhan ve Kemal kardeşler bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları oldu. Peki, Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler kimdir? Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler nereli, soyadları ne? izleyenler tarafından merak konusu oldu. Rumelili Orhan ve Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan'dır ve aslen Makedonyalıdır. 2007 senesinde profesyonel olarak müzik kariyerine adım atılan Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler kimdir? Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler nereli, soyadları ne? Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler hayatları ve biyografileri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

RUMELİ ORHAN-KEMAL KARDEŞLER KİMDİR?

Rumelili Orhan ve Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan'dır ve aslen Makedonyalıdır. 2007 senesinde profesyonel olarak müzik kariyerine adım atan kardeşler bir çok albüm çıkarmıştır. İlk albümlerini ise 2008 senesinde çıkarmışlardır. Bir çok ulusal kanalda televizyon programları yapan kardeşler izleyicileri ile buluşmaktadır.

Rumeli Orhan ve Kemal Kardeşler Babuba , Hap Koydum (Kaynana), Kaynanamın Altın Dişleri,Kestanem, Osman Aga, Pembe Şalvar,Teller Koptu,Yama Yama şarkıları ile tanınmıştır ve milyonlara ulaşmıştır. Dünyanın her ülkesinde konser ve davet programına katılan kardeşlere ilgi bir hayli yoğun ve rumeli kültürünü rumeli müziğini Dünyaya duyurmaya devam ediyorlar...

En Çok İzlenen Klibi "HAP KOYDUM HAP KOYDUM" isimli roman havasıdır. Tam olarak 15 milyon kez tıkanan parça düğünlerin ve eğlence merkezlerinin vazgeçilmez şarkılarından biri olmuştur.

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Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler kimdir? Rumeli Orhan- Kemal Kardeşler nereli, soyadları ne? - Haberler
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