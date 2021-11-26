Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi Edirne Turizmine Hayat Verecek

EDİRNE (Habermetre) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kullanılan tarihi Devecihan'ın alt katı gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından, Edirne'ye özgü geleneksel el sanatlarının yapılacağı "Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi" olarak tekrar hizmete açıldı.

Akademide hüsnü - hat, boyacı-çini işletmeciliği, mis sabun, kalemkar-nakkaş, Edirnekari, gastronomi-aşçı yardımcılığı, sepet örücülüğü, saraciye ve çarıkçılık ve saray mutfağı atölyelerinde Edirne'ye özgü unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustalar ve kursiyerler eşliğinde yeniden yapılmaya başlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, açılış töreninde yaptığı konuşmada 550 yıllık Devecihan Kültür Merkezinin yeni bir işleve kavuştuğunu ifade ederek; "Edirne her şeyiyle öyle muhteşem bir kent ki dokunduğunuz her yerden tarih fışkırıyor. Siz bu tarihe dokundukça ve onu yeniden ortaya çıkardıkça hem bugününü hem de geleceğini inşa ettiğimiz bir kent haline geliyor. Edirne'de göreve başladığım ilk yıllarda burasının ne sıklıkla kullanıldığın sormuştum ve birkaç etkinlik dışında pek fazla kullanılmadığını öğrenmiştim. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile bura Edirne'ye özgü el sanatları yeniden icra edilecek, aynı zamanda kentimize gelen turistlerde bu el sanatlarının canlı olarak yapımını görecekler. Burası sergi salonu ve atölyeleri ile yedi gün yirmi dört saat yaşayacak bir merkez haline geldi. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi gezilerek atölyeler hakkında bilgiler alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp tüm atölyelerdeki usta öğreticiler ve kursiyerlerle tek tek ilgilenerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Açılışa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, protokol üyeleri, İl Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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