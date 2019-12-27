Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada
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Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kameralara yansıdı.

27.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:47

'nda Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kameralara yansıdı.

Makine dairesinde arıza meydana gelen 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından gemi römorkörle açığa çekildi. Kaza anında çevrede bulunan vatandaşlar çarpma anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada
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