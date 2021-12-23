Rumeli Havağı'nda kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı - Haberler
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Rumeli Havağı'nda kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Genel

Rumeli Havağı'nda kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı Sarıyer'de etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Rumeli Havağı'nda kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

İSTANBUL - Sarıyer'de etkili olan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Mest eden görüntüler kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu, mega kent adeta beyaz gelinliğini giydi. Sarıyer'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Rumeli Kavağı'nda gemilerin karın yağışının arasındaki görüntüsü mest etti.

Karın bereket getirdiğini söyleyen bir vatandaş "Mutluyuz, çok güzel barajlar dolabilir. Toprağa bereket getirir" dedi.

Rumeli Havağı'nda kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Rumeli Havağı'nda kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Rumeli Havağı'nda kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri

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