Rum yönetimi sondaj çalışmalarını Lahey'e taşıdı

05.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:22

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye ile gerginlik yaşayan Rum yönetimi, konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı.



Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşayan Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak için Lahey bulunan Uluslararası Adalet Divanına başvurdu. Konuyla ilgili açıklamayı Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir enerji konferansında Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yaptı. Doğu Akdeniz'deki durumu Lahey'e taşıdıklarını belirten Anastasiadis, kendi topraklarındaki haklarını koruma altına almak için tüm hukuki yollara başvurduklarını ifade etti. Anastasiadis, "Egemen haklarımızın korunmasını öngörüyoruz. Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik haklarını korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik" dedi.



Rum lider, Lahey'e başvuru ile ilgili Atina'daki Türkiye Büyükelçiliğine bildiride bulunmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti. Anastasiadis, ilgili dosyanın Türkiye'ye başka yollarla gönderildiğini kaydetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA