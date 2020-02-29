Rum yönetimi sınırı kapattı

29.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:52

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 4 sınır kapısını bir haftalığına kapattı.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, her geçen gün yayılan korona virüsü nedeniyle önlemleri arttırdı. Rum yönetimi, KKTC ile arasındaki 4 sınır kapısını bir haftalığına kapattı. Karar, saat 06.00'da uygulamaya girdi. Sınırı geçmek üzere kapıya gelenler geri çevrildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kapıları kapattıktan sonra kapılara Rum milli muhafız askerleri ile bariyer çekti, basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.



Öte taraftan Rum tarafının kapıları kapatma kararı, Rum vatandaşlarının tepkisine neden oldu. Rumların kapılara hücum ettiği öğrenildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA