Rum yönetimi, İsrail ve Sırbistan'dan silah aldı

30.09.2019 23:12

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) Sırbistan ve İsrail'den iki yeni silah sistemi aldığını duyurdu.

Rum medyasında çıkan haberlerde, Rum yönetiminin, RMMO için Sırbistan'dan 155 milimetrelik top ve İsrail'den de 8 insansız hava aracı (İHA) satın aldığı bilgisi paylaşıldı.

RMMO'nun kısa süre önce bu iki yeni silah sistemiyle donatılarak güçlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA