Rum yönetimi, Akıncı'nın sondaj krizine yönelik önerisini kabul edecek mi?

Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından başlatılan sondaj çalışmalarının ardından gerilen Kıbrıs krizine çözüm bulmak için Türk ve Rum liderler 9 Ağustos'ta görüşme kararı aldı.

Görüşme öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderen Rum lider Nicos Anastasiades'in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılması planlanan öneriyi kabul etmeyeceği öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle