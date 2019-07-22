Rum tarafından Kıbrıs'ta çözüm şartı: Garantiler ve askerden kurtulmamız gerekir

KIBRIS Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, "Bir Avrupa Birliği (AB) üyesi devlette garantilere ve yabancı askere mahal yoktur" dedi. Hristodulidis, 20 Temmuz Barış Harekatı yıldönümü nedeniyle Rum Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen anma etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Rum Bakan, "Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması, elbette Türkiye'nin (Rum) Kıbrıs'ın karasuları ve kıta sahanlığı içerisindeki yasadışı faaliyetlerine ve yeni emrivakiler yaratma projelerine son vererek, uygun ortam yaratılmasına aktif katkı koyacağı anlamına gelir" dedi.

Kıbrıs'ın askersizleştirilmesi gerektiğini savunan Hristodulidis, "Bir AB üyesi devlette garantilere ve yabancı askere mahal yoktur. Sadece insan haklarının, uluslararası hukukun ve yeniden birleşmiş devletin ait olmaya devam edeceği AB'nin ilke ve değerlerinin uygulanmasına yer vardır" diye konuştu.

RUMLARIN ÖN ŞARTLARI: ASKER VE GARANTİLER

Etkinlikte konuşan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de "Sürekli istikrar, barış içerisinde beraberlik şartlarını yaratacak bir çözüm istiyoruz. Bunun başarılması için, çözümün; vatanımızı, modası geçmiş garanti sisteminden, müdahale haklarından ve yabancı askerlerden kurtarması gerekir. Garantilere ve müdahale haklarına son verilmesi, ilk günden itibaren işgal askerlerinin sayısında dikey düşüş olması ve Ada'daki varlıklarına kesin son verilmesini gündeme getirecek maddeler ön şarttır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA