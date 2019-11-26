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Rum takımı Türk hakemi istemedi, UEFA hakemi değiştirdi

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:24
Rum takımı Türk hakemi istemedi, UEFA hakemi değiştirdi

Kıbrıs Rum Kesimi takımı APOEL Avrupa Ligi'nde oynayacağı maça atanan Türk hakem 'ya itiraz edince Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Türk hakemden görevi alarak yerine İtalyan hakem atadı.


UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında oynanacak olan Dundelange-APOEL karşılaşmasında hakem değişikliği yaşandı. Rum takımı, UEFA tarafından maça atanan FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'yı maçta istemediğini belirtip Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nu devreye sokarak UEFA'ya itiraz etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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