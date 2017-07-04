Rum Sözcü Nikos Hristodulides İstifa Etti

Rum Sözcü Nikos Hristodulides, Rum Lider Nikos Anastasiaedis'in konseyde varılan mutabakatları dikkate almadan Kıbrıs müzakerelerine katılmasının ardından Rum Ulusal Konseyinde istifa ettiğini açıkladı.



Rum Lider Nikos Anastasiaedis'in konseyde varılan mutabakatları dikkate almadan Kıbrıs müzakerelerine katılması Rum Ulusal Konseyinde gergin tartışmalar yaşanmasına neden oldu. Rum Lider Nikos Anastasiades'in Konsey'de varılan mutabakatları dikkate almadan müzakere yapması Rum Ulusal Konseyi'nde gergin tartışmalar yaşanmasına neden oldu. Rum Lider ve Sözcüsü Hristodulidies yoğun bir şekilde eleştirilince Rum Sözcü Hristodulides öfkelendi ve elindeki kağıtları yere fırlatarak istifa ettiğini söyleyip toplantıyı terk etti. Rum Lider Anastasiades ve ekibi ortalığı yatıştırmak için çok çaba sarf etti. Hristodulides'in yapılan girişimler sonrasında istifasını şimdilik cebine koyduğu ve bekleteceği bildirildi. - LEFKOŞA