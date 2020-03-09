Rum Sağlık Bakanı, koronavirüs vakalarını doğruladı
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fahrettin koca, Güncel

Rum Sağlık Bakanı, koronavirüs vakalarını doğruladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum kesimindeki iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını doğruladı.

09.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:36
Rum Sağlık Bakanı, koronavirüs vakalarını doğruladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, Rum kesimindeki iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasını doğruladı.

Rum basınında yer alan habere göre, Bakan Yoannu, bir basın toplantısı düzenleyerek, GKRY'de ilk kez görülen koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rum Bakan, ilk vakanın 25 yaşındaki bir erkek olduğunu ve İtalya'nın Milano şehrinden 26 Şubat'ta ülkeye geldiği belirtildi.

Diğer vakanın ise 64 yaşında bir Rum erkek olduğunu kaydeden Yoannu, şahsın Lefkoşa'nın güneyindeki bir kamu hastanesinde sağlık personeli olarak çalıştığını ve 5 Mart'ta İngiltere'den GKRY'ye giriş yaptığını ifade etti.

Rum Bakan, söz konusu kişinin çarşamba gününden bu yana işe gittiğini, hastalarla temasta bulunduğunu ve semptomları göstermesine rağmen bugün üstlerine bildirdiğini kaydetti.

Yoannu, halktan sakin olmalarını ve kişisel temizliğe dikkat etmelerini istedi.

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Kaynak: AA

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