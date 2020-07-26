Rum Ortodoks cemaati üyeleri "Aya Pareskevi Günü"nde buluştu Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda "Aya Paraskevi Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda "Aya Paraskevi Günü" dolayısıyla tören yapıldı.

Halk arasında "Ayazma Panayırı" olarak bilinen etkinlik dolayısıyla Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri, Ayazma mevkisinde buluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinin alındığı etkinlikte, katılımcılara girişte dezenfektan verilip vücut ısıları ölçüldü.

Tarihi manastırdaki geleneksel ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Törende, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile çok sayıda kişi hazır bulundu.

Kaynak: AA