Rum ordusunda koronavirüs alarmı, Savunma Bakanı'na evinde karantina Günay Kıbrıs'ta, Rum Milli Muhafız Ordusu'da (RMMO) görevli 3 subayda koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, acil durum alarmı verildi.

Günay Kıbrıs'ta, Rum Milli Muhafız Ordusu'da (RMMO) görevli 3 subayda koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, acil durum alarmı verildi. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, virüs çıkan bir subayla toplantılar yaptığı için evinde tecrite alındı.

Kıbrıs Rum tarafında 3 ordu mensubu subayda koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle orduda alarm verildi. Bunun üzerine Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve RMMO komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis'e koronavirüs testi yapıldı ve test sonuçları negatif çıktı. Subaylardan biriyle toplantı yapan ve temas eden Savunma Bakanı Angelidis test sonucunun pozitif olmasına rağmen evinde karantinaya alındı.

Kaynak: DHA