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Rum Milli Muhafız Ordusu'nun silah kapasitesini artırdığı bildirildi

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
Rum Milli Muhafız Ordusu'nun silah kapasitesini artırdığı bildirildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'nu (RMMO), tek yanlı olarak, hukuksuz bir şekilde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'yi (MEB) kapsayacak sistemlerle silahlandırdığı bildirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'nu (RMMO), tek yanlı olarak, hukuksuz bir şekilde ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'yi (MEB) kapsayacak sistemlerle silahlandırdığı bildirildi.

Haftalık yayımlanan Simerini gazetesinin haberine göre, RMMO'nun silahlanma programı 5 ana başlık altında yürütülüyor.

Buna göre, hava savunma sistemi için 180 kilometrelik menzile sahip Fransız yapımı yeni nesil "Mistral"ler (uçaksavar füze) satın alınacak.

RMMO için Sırbistan'dan 40 kilometre menzile sahip çoklu roketatar satın alınması da planlanıyor. Çoklu roketatarlar, savaş alanındaki tankları hedef alan şemsiye tipi akıllı mermileri de kullanabilirken RMMO için halihazırda 2 filo 155'lik NORA tipi çekili topçu bataryası da satın alındı.

RMMO için modern saldırı helikopterleri alımına yönelik de ihaleye çıkıldı. İhaleye Fransız ve İtalyan şirketleri başvurdu. Helikopterlerin Avrupa piyasalarından alınması ihtimal dışı görülürken İsrail piyasasından temin edilebileceği belirtiliyor.

Fransa ile füze bataryası konusunda anlaşma

Fransa ile Rum kesiminin ilan ettiği sözde MEB'i kapsayacak şekilde, 180 kilometre menzile sahip modern Exocet (füze bataryası) satın alımı konusunda anlaşma yapıldığı kaydedildi. Sistemlerin en kötü ihtimalle 2023'te teslim alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

RMMO'nun Rus yapımı T-80 tanklarının tamir edileceği de belirtiliyor. Genel olarak RMMO'nun bütün silah sistemlerinin eskidiği için yenilenmeye ve tamire ihtiyacı olduğu, bunun için de savunma bütçesinin artırılması gerektiği ifade edildi.

Exocet'lere ilaveten kullanılabilecek tamamlayıcı silahlanma programlarının mevcut olduğu da belirtildi.

Haber de, Rum ordusunun, Türkiye'ye karşı silahlandırıldığı da savunuldu.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rum Milli Muhafız Ordusu'nun silah kapasitesini artırdığı bildirildi - Haberler
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