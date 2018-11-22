Rum Lider, Ankara'ya Gelmeden Önce Çipras ile Görüştü

KIBRIS Rum Ana muhalefet partİsi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, cuma günü Ankara'da yapacağı görüşmeler öncesinde Yunanistan Başbakanı Tsipras Çipras ile görüştü. Kiprianu'nun, Atina'ya gitmeden önce Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Cuma günü Ankara'ya gelecek olan Kıbrıs Ana muhalefet partisi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün Atina'da Yunanistan Başbakanı Tsipras Çipras ile bir araya geldi. Görüşmede Çipras ile Kiprianu, Kıbrıs konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirdi. Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kiprianu ile yararlı bir toplantı yaptıklarını ifade etti.

Rumların 'Anavatanı' olarak bilinen Yunanistan, Kıbrıs'ta varılacak bir anlaşmada Türkiye'nin gantörlüğünün sona erdirilmesini ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesini istiyor.

Kıbrıs'ta doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Rumlar'ın en büyük partisi AKEL'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun Ankara ziyareti, Ada'nın yanısıra Türkiye ve Yunanistan'da da dikkatleri yoğunlaştırdı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Ankara'ya gelecek olan Kiprianu, düzenlenecek toplantıda görüşlerini anlatacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavcuşoğlu da katılacak. Çavuşoğlu ile Kiprianu'nun toplantıdan sonra görüşme yapması bekleniyor.

ANKARA KIRMIZI ÇİZGİLERİ SÖYLEYECEK

Diplomatik kaynaklar bu görüşmede, Rum tarafında önemli bir aktör olan AKEL Lideri Kiprianu'ya Kıbrıs'ta bir çözüm de neyin olup, olmayacağının anlatılacağı yönünde görüş belirttiler.

Rum lider Nikos Anastasiadis'e yönelik muhalifi ile bilinen Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununun kısa bir süre içerisinde çözülmemesi durumunda, bölünmenin kalıcı hale geleceğini savunuyor.

AKEL Lideri Kiprianu daha önce de dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmişti.

- Lefkoşa