Rum lider Anastasiadis'ten "Altın pasaport" skandalı için özür
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Rum lider Anastasiadis'ten "Altın pasaport" skandalı için özür

Rum lider Anastasiadis'ten 'Altın pasaport' skandalı için özür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Altın pasaport" olarak adlandırılan sabıkası bulunan yabancılara AB pasaportu verilmesi skandalıyla ilgili halktan özür diledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Altın pasaport" olarak adlandırılan sabıkası bulunan yabancılara AB pasaportu verilmesi skandalıyla ilgili halktan özür diledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, yabancı uyruklu birçok hükümlü dolandırıcının, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmasıyla ilgili "Altın pasaport" skandalı nedeniyle halktan özür diledi. Anastasiadis, skandalla ilgili 750 sayfalık soruşturma raporunun tamamlanmasının ardından bir açıklama yaptı. Anastasiadis, "40 yıllık siyasi hayatımın en zor dönemiydi, halkımdan özür diliyorum. Soruşturma raporunda benim ya da bakanlarımın adları yolsuzlukla geçmiyor" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde toplam 6 bin 779 kişiye Kıbrıs vatandaşlığı üzerinden Avrupa Birliği vatandaşlığı verilmiş, bu işlemlerin 3 bin 609'unun yasa dışı olduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda basına sızan 750 sayfalık raporda yasa dışı yollardan pasaport alan kişiler ve buna aracı olanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ve yasa dışı yollar ile alınan tüm kimliklerin tespit edilip iptal edileceği belirtilmişti. Pasaport başvurusunda bulunan her bir kişiye ülkeye 2,5 milyon euroluk yatırımda bulunma şartı konulmuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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