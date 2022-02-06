Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti - Haberler
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Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

AA, Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kovid-19 testi pozitif çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kovid-19 testi pozitif çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

2 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Tatar, o tarihten itibaren kendini izole etti.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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