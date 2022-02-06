Rum lider Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kovid-19 testi pozitif çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

2 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Tatar, o tarihten itibaren kendini izole etti.